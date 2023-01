Rho. Laboratorio di fotografia utilizzando lo smartphone

(mi-lorenteggio.com) Rho, 24 gennaio 2023 – Il progetto Vele Spiegate propone un laboratorio gratuito di fotografia che si basa sull’uso dello smartphone, strumento di fatto alla portata di tutti i ragazzi.

Il laboratorio, rivolto ai ragazzi e alle ragazze a partire dagli 11 anni, prevede 4 incontri che si svolgeranno il mercoledì dalle 16 alle 18 nella sede di Via Giusti 2, nel quartiere Stellanda, il 22 febbraio, i giorni 1, 8 e 15 marzo 2023. Una prima proposta è in corso in questi giorni alla scuola secondaria di primo grado “Bonecchi”, durante il pomeriggio, per favorire il confronto con i giovani studenti e anche con i ragazzi che hanno sperimentato il lavoro di strada.

L’iniziativa, fortemente voluta e sostenuta dall’assessorato ai Giovani guidato dall’assessore Paolo Bianchi, sarà coordinata dalla cooperativa Lotta contro l’emarginazione.

L’obiettivo è quello di trasmettere alcune competenze di base riguardanti la fotografia digitale da realizzare attraverso lo smartphone (ma spendibili, eventualmente, anche sfruttando una macchina fotografica digitale), di avvicinare allo strumento fotografico in maniera creativa, intenzionale e consapevole e, infine, di realizzare un prodotto fotografico di qualità (scatto, editing, stampa). Tutti gli incontri permetteranno di sperimentare, in prima persona ed eventualmente in coppia o in piccoli gruppi, gli elementi teorici proposti: la metodologia sarà interattiva e dinamica.

Nel primo incontro i ragazzi e le ragazze conosceranno il funzionamento del mezzo fotografico, le tecniche di base, la composizione fotografica (inquadrature, regola dei terzi, figura/sfondo, linee di forza per esaltare il soggetto), la luce naturale e l’uso delle luci artificiali sperimentandone le possibilità creative e “pittoriche” (l’uso delle luci verrà ripreso nel secondo incontro). Il primo incontro, sostanzialmente conoscitivo e teorico, si focalizzerà dunque sulle basi tecniche e sulla semantica fotografica per imparare a raccontare una storia o un’emozione attraverso la fotografia e il proprio senso/gusto estetico.

Il secondo incontro prevede l’allestimento di un setting fotografico con un fondale e il posizionamento delle luci: i ragazzi e le ragazze, eventualmente a coppie, si alterneranno nella posa e nello scatto di una fotografia ritratto attraverso lo smartphone, con l’uso di torce (lightpainting) e luci (lampade e ring light).

Durante il terzo incontro verranno visionate le fotografie scattate durante il secondo incontro, i ragazzi e le ragazze selezioneranno quelle secondo loro più significative a livello visivo/semantico e si procederà a editarle in vista della stampa. Verranno illustrate le possibilità migliorative e creative dell’editing, in particolare attraverso l’App gratuita Snapseed (disponibile sia per iOs che per Android)

Il quarto incontro prevede la stampa delle fotografie editate e la riproposizione del setting fotografico per scatti liberi come conclusione del percorso laboratoriale e la messa in pratica delle competenze acquisite.

A quanti parteciperanno al laboratorio serviranno uno smartphone e/o una macchina fotografica e, se lo ritengono utile, un quadernino su cui appuntare la parte teorica.

Vele Spiegate è uno spazio educativo, pensato per offrire ai preadolescenti accompagnamenti personalizzati ed esperienze di gruppo significative. I gruppi sono accompagnati da educatori ed educatrici esperti, che anche in questa occasione hanno saputo raccogliere un desiderio dei ragazzi e trasformarlo in esperienza formativa. Le iscrizioni sono aperte scrivendo a velespiegate.rho@gmail.com.