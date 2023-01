Al San Gerardo di Monza il premio “Ufficio Stampa di Eccellenza”

(mi-lorenteggio.com) Monza, 23 gennaio 2023 – È stato assegnato all’Ufficio Stampa della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, nella figura della dott.ssa Veronica Todaro, il prestigioso premio del gruppo Giornalisti Uffici Stampa Lombardia.

La consegna dei Premi “Ufficio Stampa di Eccellenza”, assegnati ogni anno dal GUS si è

tenuta lunedì 23 gennaio, alle 16.30, presso Palazzo Pirelli a Milano (sala “Giorno del

Ricordo”).

“Efficacia e competenza, ma soprattutto la capacità di unire la professionalità giornalistica

con l’attenzione agli interessi delle organizzazioni – spiega Assunta Currà, Presidente del GUS Lombardia e nazionale – sono i criteri che hanno determinato anche quest’anno il

conferimento del nostro Premio, assegnato a giornalisti che operano nell’ambito di uffici

stampa pubblici e privati come dipendenti o consulenti, o anche nell’ambito di agenzie

esterne”.

“Sono molto contento del riconoscimento attribuito al nostro Ufficio Stampa, in particolare

alla dott.ssa Veronica Todaro, che ne è la responsabile – sottolinea Silvano Casazza, Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori -. Il riconoscimento di eccellenza che ha avuto la sua struttura si inserisce all’interno del San Gerardo che presenta parecchie altre eccellenze di natura clinica ed organizzativa dei processi assistenziali e quindi l’Ufficio Stampa in quest’ultimo anno soprattutto, ha avuto il compito ed anche l’onore di accompagnare il San Gerardo nella sua evoluzione in Irccs avvenuta a fine anno 2022 con il riconoscimento di questa qualifica da parte del Ministero.

In questo percorso un ruolo importante ha avuto anche l’Ufficio Stampa perché al di là degli

aspetti formali della procedura tecnica in atto con il Ministero della Salute, c’è stato tutto un lavoro sia interno, di interiorizzazione da parte della struttura di questa evoluzione sia

soprattutto verso l’esterno con i cittadini attraverso una pianificazione degli interventi con

la stampa soprattutto locale, molto puntuale e mirata. Il lavoro ha riguardato in prima

battuta l’informazione sul percorso, in modo che la comunità locale a cui l’ospedale è molto

attaccato, ricevesse un’informazione sul percorso attuato e, in seconda battuta, anche quella di far presente, rimarcare alla popolazione e ai vari stakeholders le eccellenze e il progredire di queste eccellenze all’interno del San Gerardo, in relazione anche con l’avanzare del percorso di riconoscimento in Irccs. Quindi un ruolo importante che ha alcune eccellenze e che ha accompagnato altre eccellenze ad avere il riconoscimento in Irccs”.

“Siamo stati nominati il 28 dicembre 2022 e il 1° gennaio alle 11.30 abbiamo fatto il primo

Consiglio di Amministrazione di questa nuovissima struttura – aggiunge Claudio Cogliati, neo Presidente della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori – che vede l’unione di tre grosse realtà: l’Ospedale San Gerardo, la Fondazione Tettamanti e la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma. La ricerca c’era già, l’attività chirurgica medica era già di alto livello, il suggellarlo con il diventare una Fondazione di Ricerca e di Cura di Carattere Scientifico ha dato solidità a un ente radicato nel territorio della Brianza, riconosciuto nel territorio della Brianza e amato dai cittadini della Brianza, grazie anche alla capacità di comunicare quanto viene fatto in questa struttura. Quindi il mio ringraziamento, da pochi giorni sono qui, è sicuramente per chi ha curato la comunicazione, per chi ha seguito in questi anni dal 2019 l’evoluzione fino al raggiungimento dell’obiettivo. La dott.ssa Veronica Todaro ha i miei più vivi complimenti e il mio più vivo riconoscimento assieme a tutta la struttura che ha ben lavorato, ben operato ed è stata riconosciuta dalla Giuria che ha voluto dare questo premio.

V. A.