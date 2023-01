Servizio Civile Universale con il Parco del Ticino: aperte le iscrizioni

(mi-lorenteggio.com) Magenta 24 gennaio 2023 -Il Servizio civile universale rappresenta un’importante esperienza di cittadinanza attiva ed è un’occasione di formazione e crescita personale e professionale per i giovani dai 18 ai 28 anni che sono una risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del nostro Paese. Il Parco lombardo della Valle del Ticino partecipa anche quest’anno, in quanto parco regionale, al Servizio civile universale.

Sei i posti disponibili, cinque a Magenta(Mi) e uno a Lonate Pozzolo (Va) .

Possono aderire ad uno dei progetti di Servizio Civile Universale del Programma ARTICOLO 9 – NELL’INTERESSE DELLE NUOVE GENERAZIONI , i giovani tra 18 e i 28 anni. I progetti hanno una durata di 8 – 12 mesi e danno diritto ad un corrispettivo mensile di 444, 30 euro per un impegno di cinque ore giornaliere.

“Le esperienze degli anni passati hanno portato risvolti positivi e interessanti sia per i giovani che hanno partecipato sia per il nostro Ente – spiega la presidente del Parco del Ticino, Cristina Chiappa -, tanto che alcune di queste esperienze si sono trasformate poi in un rapporto di collaborazione più longevo. Siamo pertanto felici di aderire anche quest’anno al bando così da coinvolgere altri giovani, con la speranza che il nostro contributo possa fare la differenza nel loro percorso formativo e professionale”.

Le iscrizioni al bando scadranno il 10 febbraio 2023.

I ragazzi che intendono svolgere il Servizio Civile Universale al PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO potranno essere protagonista di uno dei seguenti progetti:

– ARTE DELLA SOSTENIBILITÀ

· sede Magenta (MI) n. 2 volontari

– FORUM DEI PARCHI

· Sede Magenta (MI) n. 3 volontari

· Sede Lonate Pozzolo (VA) n. 1 volontario

Le domande di candidatura devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma DOL domanda online servizio civile.

ATTENZIONE è necessario possedere SPID (Sistema pubblico di identità digitale) https://www.spid.gov.it/

Per saperne di più consulta la pagina dedicata sul sito di Area Parchi oppure https://ente.parcoticino.it/servizio-civile-universale-aperte-le-iscrizioni/