Al via il corso di legittima difesa femminile organizzato da Judo Club Lissone con il Comune

Prenderà il via il 3 febbraio prossimo il nuovo corso di legittima difesa femminile organizzato dall’associazione Judo Club Lissone con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale. Un’iniziativa gratuita dai risvolti sia sportivi che sociali dedicata alle donne, volta all’insegnamento dei concetti chiave di autodifesa.

Il corso si articola complessivamente in 17 incontri, venerdì dalle 21.30 alle 23.00, presso la palestra della scuola Dante a Lissone (via Volturno). Le lezioni a carattere teorico e pratico sono tenute da istruttori tecnici federali abilitati e proseguiranno fino al 26 maggio.

Il percorso formativo è orientato a sviluppare con le partecipanti le tematiche principali della difesa personale femminile, fornendo nozioni e tecniche di prevenzione, atteggiamento e difesa utili ad evitare situazioni di pericolo e aggressioni.

Il corso è gratuito, salvo il versamento della quota di iscrizione di 20,00 euro per coprire le spese di assicurazione. La partecipazione è a numero chiuso fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili. L’iscrizione può avvenire telefonicamente con l’associazione sportiva Judo Club Lissone oppure recandosi presso la palestra della scuola Dante negli orari dedicati. Informazioni complete sulla modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.comune.lissone.mb.it