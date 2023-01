BAREGGIO – IL COMUNE PARTECIPA AL BANDO REGIONALE PER UN ETILOMETRO DI ULTIMA GENERAZIONE

La Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha deciso di partecipare al bando di Regione Lombardia per l’acquisto di nuove strumentazioni per la Polizia Locale. Il progetto presentato dal Comune è “Zero alcool: guida sicura” e prevede l’acquisto di un etilometro di ultima generazione, con display a colori e stampante termica integrata, da fornire in dotazione alla pattuglia di pronto intervento e da utilizzare durante i controlli di Polizia Stradale, il rilievo degli incidenti e le attività di controllo e prevenzione svolte nell’ambito del Patto Locale per la sicurezza urbana, di cui il Comune di Bareggio fa parte. Lo strumento sarà poi messo a disposizione, su richiesta, delle altre Polizie Locali del Patto e della locale stazione dei Carabinieri.

“I dati comunicati dalla Polizia Stradale a livello nazionale per l’anno 2022 mostrano, purtroppo, un trend preoccupante: rispetto al 2021 si è registrato un aumento dei casi di guida sotto l’influenza di alcool del 40% – sottolinea il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Lorenzo Paietta -. Accanto alle campagne informative e all’attività di prevenzione, è quindi sempre più importante effettuare controlli sul tasso alcolemico dei conducenti con adeguata strumentazione omologata che fornisca dati con valenza probatoria innanzi all’autorità giudiziaria”.

Se il progetto sarà accolto, Bareggio riceverà da Regione Lombardia un contributo di 3.350 euro, pari al 50% del costo della strumentazione. “Ringrazio la Polizia Locale per il supporto nell’elaborazione del progetto – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Come Comune abbiamo sempre cercato di cogliere ogni opportunità fornita dai bandi sovralocali in tutti gli ambiti e vogliamo continuare in questa direzione”.