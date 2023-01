(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 25 gennaio 2023 – Inaugurata con successo la 17° edizione di Orobie Film Festival, presieduta e diretta da Roberto Gualdi, in programma dal 23 al 29 gennaio con 5 serate presso il Cinema Gavazzeni di Seriate e 3 pomeriggi presso la Sala Galmozzi di Bergamo.

Lunedì 23 gennaio alle ore 17,00 presso la Sala Galmozzi di Bergamo si è svolta l’anteprima del Festival con la proiezione dei primi film in concorso, mentre martedì 24 gennaio alle ore 20,30 al Cinema Gavazzeni di Seriate si è tenuta la serata inaugurale di OFF alla presenza della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense che ha dato il via alla settimana dedicata alla montagna. Presente il Generale Nicola Piasente.

Hanno presenziato il consigliere regionale Giovanni Malanchini, l’assessore alla cultura del Comune di Seriate Antonella Gotti, il delegato provinciale alla montagna Fabio Ferrari che ha illustrato il progetto SMART OROBIE, i referenti di Cuore Attivo Monterosa, associazione onlus promossa dal Festival e i responsabili del progetto ADOTTA UNA MUCCA del Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi ed Ecomuseo Valvestino con Visit Valvestino.

A seguire è stato proiettato il film fuori concorso NAKED MOUNTAIN della casa di produzione Mescalito Film.

Stasera, mercoledì 25 il fotografo Marco Caccia, nonché Presidente di Giuria del concorso fotografico, mostrerà alcuni dei suoi migliori scatti in montagna.

Giovedì 26 nel pomeriggio presso la sala Galmozzi verranno proiettati tre film in corcorso.

Alle 20,30 presso il Cinema Gavazzeni sarà presente la dott.ssa Maria Agostina Lavagnino, che ci parlerà del patrimonio culturale immateriale delle Alpi di Lombardia.

La Direzione Generale Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, attraverso il lavoro dell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale, inizia nel 2008 ad attivare politiche per la salvaguardia del patrimonio immateriale sulla base della Convenzione UNESCO del 2003.

Regione Lombardia è stata la prima Regione in Italia a legiferare sul patrimonio immateriale. Una sfida complessa, che ha visto in questi anni la sperimentazione, nello spirito della Convenzione del 2003, di processi inclusivi delle comunità, attivando la partecipazione nella ricerca, nella documentazione e nell’inventariazione dei beni immateriali. In questi anni, il Registro delle Eredità Immateriali della Regione Lombardia è diventato uno strumento innovativo di inventariazione del patrimonio culturale immateriale regionale, esteso, attraverso la progettazione europea ad altre regioni, in un confronto di rete focalizzato sul tema della salvaguardia partecipata a scala regionale, nazionale ed europea.

A seguire saranno proiettati quattro film in concorso e il film fuori concorso 77 giorni della casa di produzione Mescalito Film.

Venerdì 27 saranno presenti alcuni esponenti di Svizzera Turismo per ufficializzare il gemellaggio di OFF 2023 con la Svizzera, eleggendola a Paese Ospite.

INGRESSO GRATUITO