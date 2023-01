MILANO: INAUGURATO NUOVO SPAZIO ENEL, RISPARMIO E INNOVAZIONE PER LA CITTÀ

(mi-lorenteggio.com) ) Milano, 26 gennaio 2023. Milano, 26 gennaio 2023 – È stato inaugurato ieri il nuovo Spazio Enel di viale Umbria 3, a Milano. I nuovi uffici, accoglienti e con spazi adeguati, costituiranno un punto di riferimento per la città offrendo sia consulenza per le forniture di elettricità e gas, sia opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Alla cerimonia sono intervenuti l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare Emmanuel Conte, e il Responsabile Business to Consumer Nord Est di Enel Energia Antonio Giugliano.

Presso lo Spazio Enel di Milano i cittadini potranno richiedere l’attivazione di contratti luce, gas e fibra, informazioni sullo stato dei pagamenti e sui consumi, acquistare prodotti di efficienza energetica, come ad esempio caldaie e clima, ed usufruire della consulenza sulle offerte commerciali più adatte alle proprie abitudini. Inoltre, sarà possibile effettuare in loco il pagamento delle fatture tramite POS usufruendo del servizio di EnelX, estendibile anche a bollette di qualsiasi trader, RAV, MAV e la possibilità di effettuare ricariche telefoniche di tutti i principali operatori; questa importante novità permetterà ai cittadini di evitare le code agli uffici postali.

“Con questo innovativo Spazio Enel – ha dichiarato Antonio Giugliano – apriamo un nuovo punto fisico che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti, nell’ambito di un percorso costante di radicamento sul territorio, nel caso specifico in una città importante come Milano dove rafforziamo ulteriormente la nostra presenza. Questo significa attenzione alle comunità locali e qualità nei servizi che proponiamo, perché vogliamo essere sempre più vicini al tessuto economico e sociale dei territori, sia nell’attività di ascolto dei già clienti, sia nell’attività di consulenza per tutti i cittadini sui temi legati alla sostenibilità dei consumi e all’efficienza energetica”.

Il negozio sarà aperto dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00, e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Lo Spazio Enel integra i canali di contatto esistenti, in particolare il numero verde 800 900 860 e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni per le forniture di energia elettrica e gas.

V.A.