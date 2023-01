Milano, semina il panico in piazza Prealpi a Capodanno con una pistola scacciacani: sedicenne denunciato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2023 – Ieri, a Milano, la Polizia di Stato ha denunciato un ragazzo di 16 anni italiano per porto abusivo d’armi, per fatti avvenuti in piazza Prealpi durante la notte di Capodanno.

Gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro, a seguito di indagini svolte acquisendo immagini delle telecamere presenti nella zona e sui canali social, hanno individuato il 16enne che nella notte del 31 dicembre ha esploso dei colpi di pistola in aria. Ieri mattina, i poliziotti hanno perquisito la sua abitazione – dove vive con la madre – e hanno rinvenuto e sequestrato una riproduzione estremamente realistica di una Beretta 92, con il tappo rosso parzialmente abraso.

Il giovane, esibendo l’arma all’esterno, con atteggiamento intimidatorio ha provocato grande preoccupazione nei residenti. Con numerosi precedenti per rapina, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ricettazione di un motorino rubato e danneggiamento a seguito di speronamento di una Volante, il 16enne è stato denunciato.