Usmate Velate. Orti Comunali di via Deledda, assegnazioni prorogate al 31 dicembre

La decisione della Giunta per uniformare i contratti con i nuovi spazi di prossima realizzazione

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 27 gennaio 2023. La Giunta Comunale di Usmate Velate ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre le assegnazioni degli Orti urbani con scadenza naturale prevista nel corso del 2023, con l’obiettivo di predisporre un nuovo Bando di assegnazione che includa anche i nuovi spazi di prossima realizzazione.

In particolare, entro la fine dell’anno, l’Amministrazione Comunale predisporrà un bando per l’assegnazione degli orti in scadenza (o per i quali sia stata data disdetta) garantendo a tutti di poter fruire dell’orto per l’intera annualità così da non rendere vane le fatiche della coltivazione e di poter godere di prodotti a chilometro zero.

“L’esperienza degli Orti comunali a Usmate Velate è stata avviata nel 2016 e sin da subito si è dimostra di grande interesse per la collettività, a tal punto che l’Amministrazione Comunale si è presa l’impegno per i prossimi mesi di ampliare il numero di spazi a dimostrazione del valore sociale ed ambientale di questo progetto” afferma Valeriano Riva, assessore con delega all’Ambiente.

La Giunta Comunale nei mesi scorsi ha infatti approvato il progetto relativo all’ampliamento degli orti comunali di via Deledda: ai 30 spazi già oggi disponibili nell’area verde di Velate, se ne aggiungeranno ulteriori 10 in modo tale da dare riscontro alle richieste giunte dalla cittadinanza.

L’intervento, previsto per il periodo Primaverile per un ammontare complessivo di circa 23mila euro, prevede una prima fase di scavo con aggiunta di terra adatta alla coltivazione, il prolungamento dell’impianto di irrigazione e la posa della nuova recinzione e del cancello di ingresso in modo tale da identificare al meglio l’intero spazio.

V.A.