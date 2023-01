BAREGGIO. UN PAESE A MISURA DI TUTTI: AVVIATO L’ITER PER IL PEBA (PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE)

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 28 gennaio 2023 – Una Bareggio a misura di tutti, anche delle persone con disabilità. Questo l’obiettivo che vuole raggiungere l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo, che ha avviato il procedimento per la redazione del P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche). Il piano ha come obiettivo l’individuazione e la programmazione delle azioni e degli interventi più idonei per garantire la fruibilità degli edifici pubblici e privati, nonché degli spazi aperti al pubblico, con l’intento di favorire la vita di relazione e l’accesso ai servizi da parte di persone con disabilità o esigenze specifiche.

“L’accessibilità degli edifici, inclusi gli spazi aperti, è essenziale affinché le persone con disabilità anche temporanea e con esigenze specifiche possano accedere e muoversi liberamente e fruire dei servizi e dei luoghi pubblici della città, esercitando a pieno i propri diritti e partecipando alla vita sociale”, afferma il sindaco Linda Colombo.

Al fine di contribuire alla redazione del P.E.B.A., è stato predisposto un questionario che consentirà di segnalare e individuare al meglio tutte le criticità e necessità. A breve sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni.