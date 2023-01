(mi-lorententeggio.com) Cenate Sopra, 28 gennaio 2023 – Questa notte, intorno alle ore 1.00, lungo la Provinciale 73 all’incrocio con la via Gaverini, per cause in fase di accertamento, un giovane di 22 anni, residente a San Paolo d’Argon, è deceduto dopo esser uscito di strada. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine.

