SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. IL COMUNE DI MILANO OSPITERÀ 115 VOLONTARI E VOLONTARIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2023 – Il Comune di Milano ospiterà 115 volontari e volontarie tra i 18 e i 28 anni per il Servizio civile universale. Il 15 dicembre scorso è stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Nazionale il Bando Ordinario per la selezione. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 14 di venerdì 10 febbraio, tramite richiesta online sulla piattaforma Domande On Line (DOL) raggiungibile attraverso PC, tablet e smartphone.

Grazie al Servizio civile universale i ragazzi e le ragazze potranno partecipare a un’esperienza di crescita in diversi progetti impegnati nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale, nell’inclusione sociale e nella formazione. Uno strumento di aiuto prezioso e importante anche per l’Amministrazione che attraverso l’impegno dei giovani supporta progetti e iniziative utili alla città.

Lo scorso anno hanno partecipato 73 volontari e volontarie, selezionati su oltre 416 candidature arrivate al Comune di Milano. Circa l’80% delle domande era rivolto a progetti dell’ambito culturale.

Questi i posti disponibili nei progetti:

47 posti nel programma “Un anno di Servizio Civile immersi nel patrimonio museale e culturale dei comuni della Lombardia”

6 posti nel programma “Le nuove piazze del sapere: Servizio Civile e biblioteche nei comuni della Lombardia”

5 posti nel programma “I comuni e il territorio: Sicurezza, tutela e valorizzazione”

2 posti nel programma “Volontari per a tutela ambientale nei comuni della Lombardia”

19 posti nel programma “Da Nord a Sud: Interventi di inclusione sociale e sviluppo di comunità nelle aree metropolitane”

7 posti nel programma “Io faccio così”

29 posti nel programma “Servizio Civile e percorsi educativi nei comuni della Lombardia”

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.