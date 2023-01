Protezione civile COR e Stella Polare accolgono studenti in tirocinio formativo

Otto ragazzi del liceo Rebora seguono percorsi teorici e pratici

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 gennaio 2023 -Quattro studenti del quarto anno del Liceo Statale Clemente Rebora hanno frequentato nei giorni scorsi, nella sede della Protezione Civile, un tirocinio formativo della durata di 40 ore complessive per acquisire competenze parallele a quelle trasmesse a livello didattico. Altri quattro hanno frequentato il Centro Anziani Stella Polare di via Buon Gesù.

Nella sede del Cor, in via Bersaglio, Emily e Federica (liceo Scienze umane), Margherita (Classico) e Michele (indirizzo Economico e Sociale) hanno seguito lezioni teoriche e pratiche, partecipando ad alcune esercitazioni indossando gli appositi giubbotti catarifrangenti.

Una Convenzione sottoscritta dal Liceo Rebora e dal Cor ha consentito loro di “arricchire e integrare la propria preparazione culturale e la propria formazione personale con la concreta operatività dell’esperienza guidata; di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta sia del mondo del lavoro, sia delle proprie competenze e attitudini in rapporto ad esso”. Le giornate di formazione e orientamento hanno preso il via lunedì 23 gennaio e sono terminate sabato 28 gennaio.

A fornire il proprio contributo anche il direttore dei Lavori Pubblici, Annapaola Menotti. Venerdì mattina, 27 gennaio, l’assessore alla Protezione civile Emiliana Brognoli ha voluto salutare gli studenti ascoltando da loro quali frutti pensano di avere tratto da questa formazione. Le risposte sono riassunte in quattro parole, una suggerita da ogni studente: competenze, conoscenza, utilità, consapevolezza. Brognoli ha esortato a considerare questa settimana come utile a ottenere competenze trasversali, che possono rivelarsi preziose nel curriculum da spendere in futuro nel mondo del lavoro, e a considerare scelte di impegno volontario nella protezione civile o nel campo del soccorso alle persone.

Altri quattro studenti sono stati impegnati al Centro Anziani Stella Polare, in virtù di una convenzione sottoscritta da Liceo Rebora e Comune di Rho, d’intesa con l’assessore Paolo Bianchi.

Accolti dalla cooperativa Anteas, che gestisce il Centro, i ragazzi hanno concluso il tirocinio venerdì 27 gennaio. I ragazzi hanno messo a frutto le capacità e conoscenze acquisite nel loro percorso di studio (Indirizzo sociale), affiancando le operatrici nella progettazione e cura dei laboratori creativi, nei momenti di socializzazione e animazione dei pomeriggi.

In febbraio vivranno il tirocinio a Stella Polare anche quattro ragazzi dell’Istituto Puecher – Olivetti, sempre dell’Indirizzo sociale.