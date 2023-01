Siamo seMi 2023: scambio semi e piantine a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2023 – L’Orto pedagogico Resistente è un orto sociale urbano che nasce nel giardino dell’Istituto pedagogico della Resistenza (in zona Primaticcio a Milano) e che sabato 25 febbraio ospiterà la terza edizione di Siamo seMi: l’evento milanese di scambio semi e piantine da orto e da giardino (ma anche da balcone).

All’evento parteciperanno molte realtà milanesi che si dedicano alla coltivazione urbana e che si incontreranno per scambiare semi, piante, marze, bulbi, lieviti e pasta madre con tutti gli appassionati di orto e giardinaggio.

Oltre allo scambio tra appassionati si terranno laboratori e spettacoli dedicati ai più piccoli e sarà possibile fare merenda degustando i prodotti di produttori dell’area milanese e lombarda.

Ecco il programma dell’evento (ancora in evoluzione):

H.14.00: apertura e inizio dello scambio semi e piantine (che andrà avanti tutto il pomeriggio)

H.14.30: laboratorio: giochiamo con le ruote della bici e impariamo a ripararle

H.14.30: laboratorio: prepariamo l’orto per la primavera

H.16.00: merenda con i prodotti dell’Alveare Primaticcio (saranno presenti alcuni produttori dell’area milanese)

H.16.30: spettacolo di Gianni Manfredini: “5 X orto” per grandi e piccoli ortisti

H.18.30: aperitivo e quattro chiacchiere sulla coltivazione urbana

Per tutto il pomeriggio verranno distribuite bustine di #semiinincognito

Orto pedagogico Resistente

Via degli Anemoni 6, 20147 Milano

(MM1 Primaticcio)

Sito: ortopedagogicoresistente.wordpress.com

Twitter: OrtoPedagogico

Facebook: OrtoPedagogicoResistente

Instagram: orto.resistente

Mail: orto.p.resistente@gmail.com