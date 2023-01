MOBILITA’, SARDONE: “RESIDENTI E COMMERCIANTI DI BUENOS AIRES MALTRATTATI DA IDEOLOGIA GREEN DEL COMUNE: DEMENZIALE TOGLIERE PARCHEGGI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2023 – “L’assessore Censi annuncia che entro agosto spariranno tutti i parcheggi da corso Buenos Aires, di fatto sancendo la morte dei negozi di una tra le vie commerciali più importanti e lunghe d’Europa e maltrattando i residenti del quartiere che non sapranno più dove lasciare le proprie auto. L’ideologia green della sinistra che amministra Milano ha colpito ancora: l’obiettivo ormai dichiarato è togliere le macchine dalla città, e questo lo abbiamo capito purtroppo, ma l’accanimento nei confronti di chi ha come unica colpa quella di spostarsi in auto è davvero insensato. Togliere i posti auto in corso Buenos Aires è davvero quanto di più demenziale si potesse decidere”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega a Milano.