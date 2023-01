LOMBARDIA: START UP VINCITRICI DEL ‘PREMIO NAZIONALE INNOVAZIONE’ PREMIATE IN REGIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2023 – Le start up lombarde che si sono distinte in occasione della XX edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) sono state premiate oggi pomeriggio presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia. Presenti l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e il presidente di PoliHub Andrea Sianesi.

IL PREMIO INNOVAZIONE 2022 – Sul podio più alto una realtà che ha coinvolto risorse umane di tutta Italia, ma che avrà sede a Milano, Archygram, una web app basata su AI che rende automatico il rilievo e la classificazione architettonica attraverso lo smartphone, già sul podio con il premio ICT&Service di Startcup Lombardia 2022, ha incassato anche il titolo di vincitore Assoluto del Premio Nazionale dell’Innovazione 2022.

IL PREMIO SPECIALE LIFTT – Si è aggiudicata il Premio Speciale LIFTT del Premio Nazionale dell’Innovazione 2022 un’altra realtà già sugli scudi in occasione di Startcup Lombardia 2022 (Premio Industrial Technologies): Enigma. Enigma, realtà del Milanese, propone un innovativo sistema anticontraffazione che impiega nuove etichette dotate di un codice univoco a base di speciali nano-strutture di carbonio.

MENZIONE SPECIALE ENCUBATOR – Sono due le start up lombarde ad avere ottenuto la Menzione Speciale Encubator: la milanese FiberEUse Tech, già riconosciuta attraverso il Premio Speciale Sostenibilità di Startcup Lombardia 2022 e la bergamasca (di Verdello) Sieve, già vincitrice del Premio CleanTech & Energy di Startcup Lombardia 2022.

FiberEUse Tech è nel settore del riciclo meccanico di vetroresina termoindurente tramite sistema Cyber-fisico con approccio demand-driven a value-chain integrata; mentre Sieve ha sviluppato un particolare filtro per il trattamento delle acque reflue sfruttando l’economia circolare del ‘Red Mud’ che consentirà di accorpare diversi trattamenti terziari.