IL BILANCIO 2022 DELLA POLIZIA LOCALE: “NUMERI IMPORTANTI E LAVORO A 360°”: ECCO I DATI

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 31 ottobre 2023 -“Sono numeri importanti, che testimoniano una presenza costante e un lavoro a 360° – afferma il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Lorenzo Paietta -. Sottolineo, in particolare, i 208 controlli sui rifiuti, che hanno portato a 29 sanzioni e una denuncia penale. Ma anche i 26 servizi serali, i 104 posti di controllo sulle strade, i 46 controlli nei parchi, gli incontri didattici nelle scuole e una serie di lavori che non si ‘vedono’ ma che hanno portato a importanti risultati per il nostro Comune, come la partecipazione a quattro bandi sovralocali che ci hanno visto ottenere finanziamenti per attrezzature e telecamere di videosorveglianza”.

“Rivolgo un grande ringraziamento a tutto il personale in servizio al Comando – aggiunge il sindaco Linda Colombo – per la professionalità e la disponibilità che dimostra quotidianamente sia verso l’Amministrazione comunale sia verso la cittadinanza”.