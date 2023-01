Rho. Theo, un robot al servizio dei rhodensi: ecco cosa farà

(mi-lorenteggio.com) Rho, 31 gennaio 2023 – Tra lo stupore dei passanti e con l’ausilio della Polizia locale, ha preso il via questa mattina, 31 gennaio 2023, la sperimentazione nell’utilizzo di THEO, un robot per le consegne che girerà lungo le piste ciclabili per consegnare documenti, farmaci, libri. Fino a sabato 4 febbraio il prototipo si muoverà nella città di Rho lungo cinque diversi percorsi per una prima sperimentazione urbana su strada, dopo le prime avvenute in Germania in spazi chiusi.

Fondata a Berlino da Victor Borsche e Aswin Ramachandran, la start up THEO – Transforming urban logistics è una delle nove selezionate nel maggio scorso e ammesse al programma di accelerazione ospitato in MIND dall’hub di innovazione italiano Cariplo Factory e dal gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione urbana Lendlease. Il progetto è finanziato all’interno di Berkeley SkyDeck Europe, Milano, lanciato dall’acceleratore di start up di Berkeley, prestigiosa università della California, e atterrato a Rho, territorio in grado di accogliere l’innovazione con il distretto di MIND.

“THEO – spiegano Victor Borsche e Aswin Ramachandran – è il primo robot semiautonomo per le consegne in Europa, ottimizzato per le piste ciclabili. Grazie al nostro esclusivo stack tecnologico di tele-monitoraggio, stiamo realizzando una soluzione che si adatta perfettamente alla nuova legge pionieristica sulla guida autonoma L4 in Germania. THEO sarà offerto come soluzione sostenibile di consegna a servizio completo e può ridurre i costi dell’ultimo miglio fino all’80%. I nostri robot sono a emission zero, possono guidare fino a 20 km/h sulla pista ciclabile, trasportando un carico utile fino a 100 kg in 8 diversi scomparti. Hanno un’autonomia di movimento pari a 130 chilometri.

Abbiamo completato i primi progetti pilota in diversi campus in Germania e pianificato le prime consegne sulle strade pubbliche. Obiettivo è ridurre il traffico e rendere le città più ecologiche. Siamo felici di portare qui a Rho il nostro progetto.

I vantaggi principali offerti da THEO sono la consegna dell’ultimo miglio a emissioni zero e una significativa riduzione dei costi di manodopera rispetto all’impiego di autisti umani”.

Victor Borsche ha 29 anni, è tedesco ed è esperto di business. Aswin Ramachandran è di origine indiana e vive da dieci anni in Germania. Ha 31 anni. Il primo è CEO & Co-Founder, il secondo è CTO & Co-Founder della start up.

I due giovani hanno ideato un robot che richiede supporto umano da remoto e può essere attivato tramite una App o un semplice joistik. Una persona inserisce i materiali da trasportare in uno o più scomparti di questo prototipo a tre ruote. Un’altra persona riceverà i materiali, aprendo gli sportelli attraverso un link da usare tramite personal computer o laptop, oppure un semplice pulsante per l’apertura. La carica elettrica viene rinnovata durante la notte da parte dello staff oppure da personale della città che lo utilizza.

Questi i riferimenti della start up, per ulteriori informazioni:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/76106282/

Instagram: https://www.instagram.com/heytheo.co/

Website: www.heytheo.co

La start up è stata selezionata tramite Berkeley SkyDeck, acceleratore che combina il tutoraggio pratico con le vaste risorse della sua università di ricerca. SkyDeck è l’unico acceleratore nel suo genere che offre il valore di un fondo di investimento dedicato insieme alle risorse e alla rete di una grande università. A oggi, le startup di SkyDeck hanno raccolto oltre 1,7 miliardi di dollari in totale. Le startup hanno accesso ai 420 consulenti di SkyDeck, 70 partner industriali e una rete di oltre 510.000 alunni della UC Berkeley.

A ciascuna delle 9 start up selezionate nel maggio scorso è stato concesso un primo finanziamento di 145.000 euro, accanto alla possibilità di incontrare investitori internazionali e all’occasione di incontrare aziende rilevanti e potenzialmente interessate a una collaborazione commerciale. Le startup hanno avuto accesso al primo programma di accelerazione di 6 mesi che si è svolto nella prima sede europea di Berkeley SkyDeck, a Milano, nel contesto di MIND Milano Innovation District, il distretto dell’innovazione nato nel 2018 nell’ex area Expo;

Cariplo Factory, è uno dei più importanti hub di innovazione in Italia ed è focalizzato principalmente su due trend trasformativi: digital transformation e circular economy. Cariplo Factory sviluppa e implementa programmi di open innovation, mettendo a disposizione formazione esperienziale, programmi di accompagnamento imprenditoriale, progetti di collaborazione tra talenti, startup e aziende, investimenti di Venture Capital e attività di supporto all’internazionalizzazione. Cariplo Factory nasce nel 2016 per volontà di Fondazione Cariplo e agisce attraverso un modello inclusivo che coinvolge un network nazionale di università, centri di trasferimento tecnologico, incubatori, acceleratori, fablab, parchi scientifici tecnologici, startup, business angel, fondi di venture capital, PMI e corporate. Cariplo Factory è una Società Benefit.

Enrico Noseda, Chief Innovation Advisor di Cariplo Factory, partner di SkyDeck Europe, ha così commentato la sperimentazione rhodense: “L’area di Mind è stata selezionata come atterraggio per l’acceleratore europeo dell’università di Berkeley. Selezioniamo ogni anno 20 start up che seguono un programma di sei mesi, Theo è una delle prime ad avere concluso l’esperienza qualche mese fa. Il processo è super selettivo, accettiamo in media dall’1,3 all’1,6 per cento delle candidature totali. Diciamo che su 7-800 candidature si sceglie una decine di start up, dunque Theo è senz’altro una delle più forti in questo campo. Nostro ruolo è portare avanti il programma, le start up seguono per tre mesi un programma e poi arrivano a Mind. Noi le supportiamo in questa fase, in rapporto al contesto locale, siamo felici che il legame con il Comune di Rho sia sfociato in questa promettente sperimentazione”.

A seguire il progetto per l’amministrazione rhodense gli assessori Emiliana Brognoli (Smart City) e Valentina Giro (Mobilità).

Emiliana Brognoli ha evidenziato come Theo rappresenti l’occasione per portare innovazione sul territorio, per favorire crescita e sviluppo ma anche occasioni di lavoro per nuove professioni. L’assessore ha ricordato come questa innovazione, visibile a tutti lungo le strade e in mezzo alla gente, abbia richiesto il superamento di resistenze burocratiche, sul fronte della mobilità, della sicurezza, della privacy. Ha evidenziato la positiva collaborazione con soggetti privati e la necessità di mantenere un ruolo propulsivo per migliorare la qualità della vita della comunità cittadina. La volontà è quella di sorprendere e incuriosire, portando un robot su marciapiedi e piste ciclabili.

Valentina Giro si è detta felice di questa sperimentazione che va nella linea di indirizzo per una mobilità elettrica sostenibile, pulita, in condivisione. Ha ricordato come siano numerose le attività da abbinare a Theo: farmaci, pasti caldi, libri, da consegnare in modo silenzioso e senza emissioni. Oltre la sperimentazione, vissuta in modo giocoso, con la consegna di un aperitivo al Sindaco e agli amministratori, questa vuole essere in futuro la realtà quotidiana, una volte affrontate, a livello superiore, le difficoltà di mettere su strada un mezzo per ora non previsto dalla legge italiana.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha evidenziato la giovane età dei due ideatori di Theo e ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti, oltre alla struttura comunale. Ha ricordato come sia importante che i giovani riescano a immaginare la città del futuro, con veicoli che diminuiscono il rischio di incidenti grazie ai numerosi sensori di cui sono dotati. Per Orlandi, Rho si candida a essere città che sperimenta la città del futuro, una cosa non scontata visto che occorre colmare buchi normativi.

Il Sindaco, orgoglioso di questi progressi, ha citato il giallo del rhodense Giovanni Azzone, ex rettore del Politecnico ed ex presidente di Arexpo, abientato in Mind nel futuro: ruolo dell’ente è quello di accettare le sfide posizionandosi un passo in avanti. L’amministrazione ama le sfide innovative ed è pronta a dare il via libera a sperimentazioni che migliorino la qualità della vita dei cittadini: come città che ospita Mind, Rho c’è. Theo potrà dar vita a servizi più efficienti, consegne più puntuali e precise.

Questa settimana THEO sarà in circolazione a Rho su cinque diversi itinerari:

1) trasporto posta interna comunale da palazzo comunale a sede Polizia locale PL:

2) consegna libri per il prestito dalla Biblioteca di Villa Burba al CentRho di piazza San Vittore

https://www.google.com/maps/dir/Biblioteca+Comunale+%E2%80%A2+Villa+Burba,+Corso+Europa,+291,+20017+Rho+MI/Centrho,+Piazza+San+Vittore,+Rho,+MI/@45.5305834,9.0369555,16.75z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4786eb3ed8ca9905:0xcbfdcf2f567d35be!2m2!1d9.0286248!2d45.5337388!1m5!1m1!1s0x4786eb4042e929dd:0xb6d62312fadaf837!2m2!1d9.0418902!2d45.5288113!3e2

3) consegna farmaci da farmacia comunale a centro sociale anziani Stella Polare

https://www.google.com/maps/dir/Farmacia+Comunale+%231,+Via+Cardinal+Ferrari,+66,+20017+Rho+MI/STELLA+POLARE+-+Centro+sociale+anziani+potenziato,+Via+Buon+Ges%C3%B9,+Rho,+MI/@45.5284217,9.0348756,16z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x4786eb417ea283c7:0xffffe900019db16f!2m2!1d9.0371778!2d45.5316779!1m5!1m1!1s0x4786eb1530e70277:0x873bf98a78087077!2m2!1d9.0410264!2d45.5252387!3e2!5i1

4) consegna libri dalla Biblioteca di Villa Burba alla scuola di via San Giorgio

https://www.google.com/maps/dir/Biblioteca+Comunale+%E2%80%A2+Villa+Burba,+Corso+Europa,+Rho,+MI/Scuola+Primaria+%22Guglielmo+Marconi%22,+Via+S.+Giorgio,+20017+Rho+MI/@45.5303058,9.0327618,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4786eb3ed8ca9905:0xcbfdcf2f567d35be!2m2!1d9.0286248!2d45.5337388!1m5!1m1!1s0x4786eb3e1fb115d3:0x3d1bc28c96eb9a4b!2m2!1d9.0453662!2d45.5268293!3e2

5) consegna libri dalla Biblioteca di Villa Burba alla scuola di via Meda