Monza. Il Concertozzo allo Stadiozzo, il 25 e 26 maggio organizzato da Elio e le Storie Tese e il Trio Medusa

(mi-lorenteggio.com) Monza, 16 maggio 2024 – Il 25 e 26 maggio Elio e le Storie Tese e Trio Medusa organizzano a Monza due giorni dedicati alla buona musica dal vivo e all’impegno sociale, promuovendo l’idea di una comunità più inclusiva e informata soprattutto sul tema dell’autismo.

25 maggio

La giornata del 25 maggio prende il titolo di MONZAUT ed è organizzata in collaborazione con il Comune di Monza e PizzAUT: l’ingresso è libero.

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in Piazza dell’Arengario si alterneranno sul palco personalità e Associazioni per un talk show dedicato ad Autismo e Autonomia, con il contributo di esperti del settore per una comprensione più profonda delle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Modera Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera.

Dalle ore 19.00 alle ore 21.00 intrattenimento musicale a cura dell’Associazione FacciaVista, che segue un laboratorio musicale di dj set in favore di ragazzi con autismo.

Nel piazzale sarà possibile cenare grazie ai Foodtruck “in formato Aut”: PizzAut, Breakotto, SbrisolAut, I ragazzi della Luna, Tortellante, Associazione Voglio la Luna, Gli Sgusciati (Associazione La Tenda), AutAcademy, Associazione Cascina San Vincenzo, Associazione Facciavista, rete TikiTaka.

Dalle ore 21.00 alle ore 23.00 sul palco si alterneranno di nuovo le Associazioni per una serata di intrattenimento unica nel suo genere.

26 maggio

Il 26 maggio torna per la terza edizione Il Concertozzo che quest’anno si tiene per la prima volta all’U-Power Stadium – grazie alla collaborazione del Comune di Monza, AC Monza e PIZZAUT – diventando Il Concertozzo allo Stadiozzo!

La musica sarà protagonista fin dal primo pomeriggio con IlConcertizzino.

Si esibiranno: il cantautore e doppiatore comico-nonsense Fabio Celenza, il duo di performer cantautori virali Auroro Borealo e Martelli, i vicentini electro-funk I Sordi, il polistrumentista Superego (Carlo Poddighe), la band rock al femminile Viadellironia, il cantautore che si definisce creepy rock PEPP1, gli eredi illegittimi di Elio e le Storie Tese The Pax Side Of The Moon, la cantautrice e attrice Chiara L’Altra, il cantautore e polistrumentista Elton Novara e la cantante e compositrice Caterina Comeglio.

Segue il concerto speciale e irripetibile di Elio e le Storie Tese con le incursioni del Trio Medusa!

Le prevendite per il 26 maggio sono disponibili su Vivaticket e TicketOne.

Apertura porte ore 14.00, inizio Concertozzino ore 15.00, inizio Concertozzo ore 21.00.

Le prime due edizioni del Concertozzo (2022 e 2023) hanno registrato il tutto esaurito e sono state delle grandi feste imprevedibili, con tanta musica e un live indimenticabile, un vero e proprio greatest hits del repertorio di Elio e le Storie Tese, sempre in perfetto equilibrio tra divertimento sfrenato e consapevolezza sociale, con gli interventi irriverenti del Trio Medusa.

Sul palco sono salite Associazioni e personalità, come PizzAut e Tortellante, Gianluca Nicoletti e Mimmo Pesce, che hanno portato la loro testimonianza sui problemi legati alle disabilità.

L’evento è prodotto e organizzato da Hukapan e Imarts, in collaborazione con il Comune di Monza.

Si ringrazia AC Monza per l’utilizzo dell’U-Power Stadium.

Radio ufficiale Radio Deejay.

Media partner Corriere della Sera.

MONZAUT è reso possibile anche grazie al sostegno prezioso degli sponsor: Acinque e Brianzacque

“Monza si conferma attenta e intraprendente su questioni di rilevanza sociale.

Già protagonista di una specifica iniziativa di sensibilizzazione plaudita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, promuove una manifestazione dedicata all’integrazione delle persone con disturbo dello spettro autistico che rappresenta un modello di coinvolgimento. Sosteniamo con convinzione il progetto, che mette in sinergia esperienze e competenze. È coraggioso, coinvolgente, riafferma i principi della solidarietà e dell’inclusione. Sostiene valori in cui Acinque si riconosce. Crediamo che realtà come la nostra debbano contribuire allo sviluppo anche culturale e civile delle aree in cui sono cresciute e di cui sono diretta espressione – ha sottolineato il presidente di Acinque, Matteo Barbera – È il senso di appartenenza: essere radicati sul territorio non significa soltanto svolgere un ruolo di volano di sviluppo e garantire forniture e prestazioni di qualità, ma anche coglierne e sostenerne le migliori iniziative e bisogni, all’insegna della responsabilità sociale d’impresa e dello storico legame con le comunità locali”.

“La vera ricchezza di un territorio non è rappresentata solo dal suo tessuto produttivo, ma dalle tante realtà che valorizzano la cultura, l’ambiente, la socialità, l’inclusione. In questo senso, Monza e la Brianza sono davvero uniche. Ne è testimonianza questa <due giorni> che siamo onorati di supportare per contribuire a creare una sempre maggior consapevolezza e condivisione sul tema dell’autismo affinchè tanti giovani e le loro famiglie diventino sempre più parte attiva e integrante della comunità e della sua rete sociale e lavorativa”, ha detto Enrico Boerci, Presidente di Brianzacque.