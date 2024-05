Milano. Incontro-dibattito sulla terza e quarta età con l’On. Patrizia Toia e importanti ospiti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2024 – Importante incontro-dibattito aperto a tutti sul tema Pianeta Anziani: quali sfide e risposte, oggi e domani, per la terza e quarta età?

L’incontro si svolgerà lunedì 20 maggio alle ore 17.00, presso MainHub Copernico Centrale sito in via Copernico n.38, e vedrà la partecipazione di:

On. Patrizia Toia

Europarlamentare

Candidata alle Europee 2024

Don Enzo Barbante

Presidente Fondazione Don Gnocchi Onlus

Luca Degani

Presidente UNEBA Lombardia

Massimo Minelli

Presidente ConfCooperative Lombardia

Maria Luisa Cito

Comunità Sant’Egidio Milano

Carlo Borghetti

Consigliere Regionale

Capogruppo PD Commissione Sanità

Carmela Rozza

Consigliera Regionale

Segretaria Commissione Sanità

Interverrà anche Cecilia Strada,

ResQ People Saving People

Candidata alle Europee 2024.

Gli ospiti si confronteranno, tra loro e con i presenti in sala, sull’importanza di rafforzare il rapporto tra le istituzioni e i cittadini sul tema in oggetto, a livello regionale ed europeo, per affrontare le sfide del futuro, tra assistenza e accessibilità.

COME ARRIVARE

Milano, 20 maggio, ore 17

MainHub Copernico Centrale

via Copernico, 38

MM2 fermata Centrale

MM3 fermata Sondrio

FS Centrale

Redazione