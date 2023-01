Incidente a Cesano Boscone, coppia di anziani investita in via Monegherio

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 31 gennaio 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.20, in via Monegherio all’altezza con via Baggio, una coppia di anziani di 81 anni è stata investita da una utilitaria che stava svoltando in via Baggio. Uno dei due anziani è stato fortunatamente urtato lievemente. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde Baggio insieme alla Polizia Locale. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in ospedale in codice verde per accertamenti.

V. A.