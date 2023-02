Milano. Incidente in viale Brianza, 38enne in bici investita e uccisa da TIR

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 febbraio 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.30, in viale Brianza, in prossimità della centralissima P.le Loreto, una donna di 38 anni è stata investita e uccisa da un TIR. Sul posto sono giunte diverse pattuglie della Polizia Locale, un’automedica, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco, ma, inutili sono stati i soccorsi. Per permettere le operazioni di soccorso e per fare tutti i rilievi per ricostruire la dinamica, il tratto del viale è stato temporaneamante chiuso.

V. A.