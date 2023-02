(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 febbraio 2023 – Il cadavere di una ragazza trovata morta è stato trovato all’interno dell’Università Iulm in via Carlo Bo: aveva una sciarpa attorno al collo con l’altro capo appeso a una porta, in una sorta di impiccagione. La dinamica sembrebbe come ipotesi accreditata quella di un gesto suicidio. Il cadavere è stato trovato in un bagno.

Sul posto il Radiomobile, la Rilievi e il Reparto investigativo dei Carabinieri.