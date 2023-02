(Mi-lorenteggio.com) Tremosine sul Garda, 2 febbraio 2023 – Stamane, intorno alle ore 9.00, in via Pertica, nella frazione di Vesio, una ruspa è precipitata in una scarpata per circa 20 metri e il conducente, un uomo di 62 anni è rimasto schiacciato da una ruota. Inutili i soccorsi