Case di comunità, giusta la scelta di Buccinasco

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 2 febbraio 2023 – Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Trezzano sul Naviglio per l’annullamento di svariati atti della Regione, del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci e dell’ATS Milano, concernenti la localizzazione delle Case e Ospedali di Comunità.

Per il TAR risulta quindi legittima la decisione di realizzare a Buccinasco una Casa di Comunità in via Vivaldi, costituendo una punto di riferimento della medicina territoriale per la popolazione di tutto il territorio circostante (anche Assago e Trezzano sul Naviglio). Questa nuova struttura si aggiungerà alla Casa di Comunità di via dei Lavoratori a Corsico (già attiva) e a un Ospedale di Comunità in piazza Moneta (presso la Sacra Famiglia).

“Come previsto dal progetto presentato dal nostro Comune – commenta il sindaco di Buccinasco – la Casa di Comunità potrà essere realizzata in un ampio spazio in via Vivaldi, un’area ben collegata con i mezzi pubblici, in una posizione strategica anche per i territori limitrofi e con un ampio parcheggio. Regione Lombardia passi ai fatti: è arrivato il momento di appaltare i lavori per poter dare finalmente alla nostra comunità un presidio sanitario importante”.

V.A.