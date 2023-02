L’Asilo del Cane di Palazzolo Milanese ha bisogno di un nuovo furgone. Scatta una raccolta fondi online

“È per noi fondamentale riuscire a raccogliere i fondi necessari per poter acquistare un nuovo mezzo che ci possa permettere di continuare le attività senza le quali non potremmo mantenere i duecento cani e i cinquanta gatti presenti in struttura”.

“L’Asilo del Cane di Palazzolo Milanese (frazione di Paderno Dugnano, in provincia di Milano) – si legge sulla piattaforma GoFundMe – è un rifugio per animali nato agli inizi degli anni 60. Da sempre il Rifugio vive grazie alle donazioni dei propri sostenitori e dalle attività sul territorio come i mercatini, la raccolta tappi e la partecipazione agli eventi locali”.

“Il furgone che da sempre ci accompagna nelle nostre attività – scrivono gli organizzatori – ci sta lasciando perché è vecchietto, si è sempre dimostrato fedele, ma ha raggiunto una veneranda età e non è più affidabile purtroppo”.

Intanto la raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo ha superato i 1.800 euro. Si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/gfm/nuovo-furgone-per-lasilo-del-cane-di-palazzolo

* * *

GoFundMe

Redazione