6/2 TRIO DI GIOVANI MUSICISTE ALL’AUDITORIUM LATTUADA

Milano, 3 febbraio 2023 – Tre giovani musiciste, che in questa stagione fanno parte del programma degli artisti in residenza di Fondazione La Società dei Concerti, sono le protagoniste del concerto in programma lunedì 6 febbraio all’Auditorium Lattuada (ore 20.30).

Sofia Manvati al violino, Lara Biancalana al violoncello e Monica Zhang al pianoforte affrontano insieme un programma di grande spessore, con il quale a breve saranno ospiti a Monaco di Baviera nell’ambito di una collaborazione tra la Fondazione e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Promozione Paese e che prevede, oltre a due trii di Rachmaninov e Shostakovich, il complesso e tecnicamente esigente Trio in re minore di Mendelssohn.

Il costo del biglietto, in vendita sui siti www.soconcerti.it e www.vivaticket.it, presso gli uffici della Fondazione (corso di Porta Vittoria 18, Milano) o presso l’Auditorium Lattuada la sera stessa del concerto, è di 5 euro. Biglietti under 30 in vendita a 2 euro esclusivamente presso gli uffici della Fondazione o presso l’Auditorium Lattuada la sera stessa del concerto.

Lunedì 6 febbraio, ore 20.30

Auditorium Lattuada

corso di Porta Vigentina 15/A, Milano

Sofia Manvati, violino

Lara Biancalana, violoncello

Monica Zhang, pianoforte

S. Rachmaninov, Trio elegiaco in sol minore n. 1

F. Mendelssohn, Trio in re minore op. 49

D. Shostakovich, Trio in do minore op.8