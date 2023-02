Domani Alleanza Verdi Sinistra ricorda Giancarlo Aprea in Municipio 2

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 febbraio 2023 – Sabato di commemorazione e di mobilitazione per Alleanza Verdi e Sinistra e per i candidati alle regionali Daniela Padoan e Aldo Guastafierro. Alle 15 di domani presso il Municipio 2 i Verdi hanno infatti organizzato un momento di ricordo per Giancarlo Aprea, storico esponente degli ecologisti milanesi, prematuramente scomparso domenica scorsa. A seguire si terrà un presidio in piazzale Loreto angolo viale Brianza per dire basta alle morti di ciclisti sulle strade, per chiedere più sicurezza e rispetto per chi sceglie di muoversi con le due ruote. Contro lo smog e per una mobilità pulita e a emissioni zero esponenti e militanti di AVS si uniranno alla manifestazione indetta dalla Rete ambientalista lombarda in piazza Lombardia (inizio ore 14.30), sotto il palazzo della regione, per protestare contro gli allarmanti livelli di smog raggiunti in questi giorni, contro cui le politiche di Regione Lombardia si stanno dimostrando ancora una volta del tutto insufficienti. “Una giornata di lotta e di proposta, con Giancarlo idealmente sempre al nostro fianco – dicono Daniela Padoan e Aldo Guastafierro – per chiedere politiche incisive ed efficaci capaci di fare della Lombardia una regione finalmente respirabile e vivibile”.

Redazione