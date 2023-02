Altitonante (Forza Italia): “A Primaticcio un’altra pista ciclabile pericolosa: Sala usi il buon senso”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio 2023 – “Dobbiamo assistere ancora una volta all’avvio di una pista ciclabile senza senso e pericolosa sia per i ciclisti sia per gli automobilisti: a Primaticcio sono partiti i lavori, ma è ancora possibile mettere mano a quest’ennesimo errore. Lo dico a Sala da sindaco a sindaco: il tema non è essere contrari per forza alle piste ciclabili, ma a quelle che rappresentano un pericolo per i cittadini. Amministrare è complesso, ma con il buon senso si possono raggiungere risultati positivi per tutta la cittadinanza. Per una volta Sala metta prima la sicurezza dei cittadini e dopo le prese di posizione ideologiche” così Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia.

V.A.