Incidente in Tangenziale ovest tra S.S. 494 Vigevano – Lorenteggio e Cusago – Bisceglie in direzione A8 Laghi, due feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2023 – Intorno alle ore 20.00, lungo la tangenziale ovest, in direzione nord, tra gli svincoli S.S. 494 Vigevano – Lorenteggio e Cusago – Bisceglie, è avvenuto un tamponamento tra più veicoli e due persone, un uomo di 29 anni e un uomo di 36 anni sono stati soccorsi da un’ambulanza della Croce Viola Rozzano. I feriti, valutati in codice giallo, sono stati trasportati in ospedale. Due i chilometri di coda che si sono formati dopo il sinistro, che è stato risolto in breve tempo.

Nel pomeriggio di ieri, allo svincolo con la SS 494 Vigevano Lorenteggio, un veicolo è andato in panne e si è fermato tra lo svincolo e la carreggiata. Sul posto è intervenuta prontamente la Polstrada, che oltre ad aiutare l’automobilista in difficoltà, ha segnalato l’ostacolo ai diversi automobilisti e camionisti, impendendo eventuali incidenti.

Contemporaneamente, nella parallela della Nuova Vigevanese, nel territorio del Comune di Cesano Boscone, due veicoli sono andati in fiamme.

V. A.