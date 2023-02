Cesano. Auto in fiamme nel controviale della nuova Vigevanese al Q.re Tessera

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 febbraio 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, nel controviale della nuova Vigevanese, all’altezza con via Kulischioff al Q.re Tessera, un veicolo è andato completamente distrutto dalle fiamme in pochi minuti e un altro è stato coinvolto dalle fiamme. Sul posto è giunta la Polizia Locale, che ha messo in sicurezza il tratto di strada, deviando il traffico. Nessun ferito. In corso i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

Settimana scorsa, un veicolo in avaria ha preso fuoco lungo la Vigevanese (clicca qui per le foto)

V. A.