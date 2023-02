10 FEBBRAIO, MONZA CELEBRA IL GIORNO DEL RICORDO

(mi-lorenteggio.com) Monza, 8 febbraio 2023 – Il Comune di Monza celebra anche quest’anno il Giorno del Ricordo, la ricorrenza istituita con legge 30 marzo 2004 n. 92, per «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».

Le celebrazioni si svolgeranno venerdì 10 febbraio alle 10 in via Martiri delle Foibe (angolo viale Elvezia) con la cerimonia ufficiale di commemorazione delle vittime, organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato provinciale di Monza e Brianza.

Alle ore 18 sarà celebrata la Santa Messa presso il Duomo di Monza a suffragio delle vittime delle Foibe.