AL VIA DOMANI ABILMENTE MILANO, TRA MATERIALI UNICI, ISPIRAZIONI CREATIVE E CORSI PRATICI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2023 – Workshop esperienziali, materiali unici, ispirazioni fantasiose: da domani, giovedì 9, fino a domenica 12 febbraio, torna al Superstudio Maxi Abilmente Milano, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, con un ricco programma di appuntamenti dedicato alla community del fai-da-te. La manifestazione apre l’anno nella capitale del design italiano, per la prima di sette edizioni che porteranno il Salone in giro per l’Italia, da Vicenza a Torino fino alla Capitale, nel corso di tutto il 2023. Anno fortunato per gli amanti del Do It Yourself, che potranno acquistare i biglietti delle diverse date a un prezzo speciale sul sito di manifestazione.

LA VIA DELLE IDEE: DOVE TROVARE MILLE SPUNTI CREATIVI

L’area più caratteristica di Abilmente è “La Via delle Idee”, dedicata ad artigiani e designer: il luogo giusto dove trovare ispirazione per tutti i diversi mondi della manualità creativa, tra bijoux e accessori, cucito e filato, decorazione e carta, scrap e colore. “La Via delle Idee” è anche il posto dove mettersi alla prova e imparare nuove tecniche grazie ai workshop e ai live show dei migliori esperti di manualità in Italia. Gioielli in vetro, ceramica e chiacchierino, accessori personalizzabili per neonati, amigurumi e uncinetto, capi unici con tessuti dipinti a mano, legatoria artigianale artistica: ci saranno proposte e idee per tutti i gusti e tutte le età.

WORKSHOP, CORSI E DIMOSTRAZIONI PRATICHE

Durante la quattro giorni milanese, in programma centinaia di laboratori per realizzare con le proprie mani progetti unici e personalizzati. Chi ama giocare con carta e colore troverà le lezioni pratiche di ASI – Associazione Scrappers Italia e del laboratorio calligrafico di The Quick Lazy Dog. I DIY lover più innovativi impareranno le tecniche di mixed media unendo e mescolando, nella stessa creazione, materiali e texture diverse. Chi è affascinato dal kintsugi, l’arte giapponese di riparare un oggetto rendendolo più bello e prezioso dell’originale, potrà cimentarsi in questa pratica sperimentandola su carta. E poi, sarà possibile imparare a filare usando il fuso, uno degli attrezzi più antichi e utilizzati della storia, o avvicinarsi al block printing, per chi vuole scoprire il mondo dell’intaglio su gomma e creare timbri per impreziosire tessuti e carta. Imperdibili i laboratori di tintura usando piante ed erbe raccolte in natura, ottenendo tinte intense e uniche. Fantasia sì, ma anche praticità: non mancheranno infatti i corsi di cucito pratico adatti anche a chi si approccia al cucito e alla macchina da cucire per la prima volta. Per i più piccoli, corsi di mandala e di mosaico e le letture animate della Libreria Punta alla Luna.

CREATIVITÀ A TUTTO TONDO: STRUMENTI E MATERIALI UNICI

Ad Abilmente è possibile trovare ogni tipo di materiale per creare fantastici progetti creativi. Sono 110 gli espositori specializzati che porteranno in fiera tutti i materiali ideali per realizzare creazioni sorprendenti. Perline e charms per confezionare bijoux, filati e stoffe colorate, decorazioni di legno e vetro, illustrazioni di carta per il decoupage, ma anche strumenti e accessori per il cucito e il ricamo, macchine da cucire e poi libri, manuali e riviste di settore.

ABOUT ABILMENTE: ABILMENTE è la grande festa italiana della manualità creativa organizzata da Italian Exhibition Group, punto di riferimento in Italia per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. Aperta al grande pubblico e adatta a tutta la famiglia, nel 2023 ha fissato in calendario sette edizioni (tre nella prima parte dell’anno, a Milano, Vicenza e Torino, e quattro in autunno a Roma, Torino, Vicenza e Milano). Le prossime in programma: