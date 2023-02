13 – 14 Febbraio 2023

23 – 24 Febbraio 2023

Presso Auditorium Magnete, Via Adriano 107 – Milano

Camp di robotica, tutela dell’ambiente, teatro con Ofpassion, Controcultura & Industria scenica.

Durante le chiusure scolastiche, Magnete offre alle famiglie occasioni educative con Camp Magnetici.

Camp Robotica: Workshop di costruzione e sperimentazione di Robot, guidato da OfPassiON.

Camp Tutela dell’Ambiente: Workshop teorico e pratico per l’acquisizione di competenze di cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientali, guidato da Controcultura.

Camp Teatro: Workshop dedicato al lavoro creativo in gruppo; verranno sperimentate diverse tecniche come il gioco teatrale, l’improvvisazione e la creazione di personaggi, per esprimere creativamente il proprio mondo emotivo e farlo in uno spazio protetto in cui l’errore viene accolto e non censurato, guidato da Industria Scenica.

Per bambini dai 6 ai 10 anni

Costo giornaliero: 40€

I Camp Magnetici sono un servizio innovativo che Magnete Impresa Sociale offre al territorio, soprattutto al quartiere Adriano, una delle poche zone della città senza metropolitana e senza tram.

La conciliazione vita – lavoro, già difficile in una zona ricca di organizzazioni culturali, ma con una offerta culturale frammentata e spazi poco attrezzati, diventa ancora più difficile da governare durante le chiusure scolastiche.

Per questo Magnete ha scelto di mettere a disposizione delle famiglie un servizio per bambini dai 6-10 anni: camp con tematiche stimolanti come la robotica, la tutela dell’ambiente affiancate da esperienze creative e di valorizzazione della persona, come il teatro.

Campo Magnetico è un progetto vincitore del bando M15 del Comune di Milano.

Ogni giornata di camp si svolgerà nel seguente modo:

Accoglienza: dalle 8 alle 9 del mattino

Camp tematico: dalle 9.30 alle 12.30

Pranzo: dalle 12.30 alle 13.30

Gioco libero: dalle 13.30 alle 14.00

Camp tematico: dalle 14.00 alle 16.00

Ritiro dei partecipanti: dalle 16.00 alle 17.00

Servizio post camp (+10€): dalle 17.00 alle 18.00

Magnete offre ai partecipanti tutti i materiali per lo svolgimento delle attività.

Chiediamo comunque di portare dei vestiti comodi e la borraccia personale.

Info e prenotazioni: campomagnetico@industriascenica.com