Rho. Grandissimo successo di «Coralmente Mangiando» 2023

Una riuscitissima «adunata» canora e gastronomica magistralmente organizzata dai coristi Rhodensi Renzo Moroni e Sandra Rovetta

(mi-lorenteggio.com) Rho, 8 febbraio 2023 – Quest’ultima domenica, 5 febbraio, si è svolta la terza edizione di «Coralmente Mangiando», una riuscitissima «adunata» canora e gastronomica magistralmente organizzata dai coristi Rhodensi Renzo e Sandra Moroni (Renzo del Coro Stella Alpina di Rho), dopo due anni di tristi doverosi rinvii a causa del Covid.

Teatro dell’originalissima iniziativa è stato il Ristorante omonimo presso il Santuario della Madonna del Frassino a Peschiera del Garda. Hanno risposto con grande entusiasmo ben oltre 260 Coristi di oltre 55 Cori provenienti dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Trentino Alto Adige Sudtirol, dal Friuli Venezia Giulia, dall’Emilia Romagna, dalle Marche, dalla Toscana, dalla Sardegna e persino dalla Svizzera !

Presente e numerosa era la delegazione del Coro Stella Alpina di Rho (MI) in cui canta Renzo Moroni. Il coro, ancora una volta, si rende protagonista attivo della coralità italiana partecipando con grande entusiasmo e portando il nome di Rho in giro per l’Italia, facendolo conoscere a realtà italiane ed estere. Dopo la Santa Messa celebrata nel vicino Santuario, tutte e tutti si sono trasferiti nell’ampia sala da pranzo. Lì non sono mancate le strette di mano, le pacche sulle spalle, le risate, le barzellette, i ricordi, le intonazioni infinite di canti di ogni repertorio provenienti in suggestiva ritmica alternanza da ogni angolo della sala.

Un grandissimo successo, ben condito da lunga passione e da storiche e nuove amicizie, a cui il clima del convivio ha aggiunto ulteriore magia e sana allegria. Fino all’imbrunire si è respirata gioia di ritrovarsi, sempre nella grande attenzione di ogni Coro verso gli altri.

Del resto, la Coralità è tutto questo: passione, semplicità, rispetto e umanità.

Per Renzo e Sandra non è stato facile chiudere la bella giornata, tanta era la volontà di rimanere lì, dare libero sfogo al canto e alla musica, che in questi casi divengono pura poesia che unisce le genti d’ogni dove.

Dopo i meritati ringraziamenti agli impareggiabili organizzatori e gli auguri più sinceri a tutte e a tutti di un anno 2023 «Coralmente Felice», è arrivato il giusto arrivederci all’edizione di «Coralmente Mangiando» 2024.