MONZA. VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE: AL VIA IL CORSO BASE

(mi-lorenteggio.com) Monza, 8 febbraio 2023 – Prenderà il via il prossimo 13 febbraio la nuova edizione del corso base per aspiranti volontari di Protezione Civile.

I 10 incontri, che si svolgeranno nell’arco di un mese, sono in calendario presso la sede del Centro Civico via D’Annunzio 35 alle ore 21.00 secondo il programma e il calendario in allegato, mentre è in corso il riconoscimento della formazione presso la Scuola Superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia.

Tra i requisiti per l’iscrizione avere più di 16 anni ed essere in buone condizioni psicofisiche.