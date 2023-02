SMART CITY. A PALAZZO REALE CONVEGNO SU SICUREZZA DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY NEGLI ECOSISTEMI DIGITALI URBANI

Milano, 9 febbraio 2023 – Una città intelligente e digitale in cui la privacy e la libertà delle persone siano tutelate al massimo. Se ne discuterà nel corso del convegno “Valorizzazione, sicurezza dei dati e tutela della privacy negli ecosistemi digitali urbani”, in programma venerdì 17 febbraio a Palazzo Reale.

Promosso dal Comune di Milano in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, ha il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali e propone una giornata di riflessione sugli strumenti innovativi che oggi consentono di offrire servizi e amministrare la città.

I temi della smart e green mobility, della cittadinanza digitale, dell’e-government e dei Big Data, del “Gemello Digitale” e degli ecosistemi digitali urbani saranno messi a confronto con le esigenze di cyber sicurezza e di tutela dei diritti personali e con le strategie per garantirle.

Ne discuteranno nel corso della giornata, dalle 9 alle 17, nelle Sala Conferenze di piazza Duomo 14, i principali stakeholder impegnati nello sviluppo delle Smart cities e i rappresentanti delle autorità e delle agenzie coinvolte.

L’introduzione dei lavori sarà a cura del Segretario generale del Comune di Milano, Fabrizio Dall’Acqua. Interverranno fra gli altri Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati, Nunzia Ciardi, vice direttore generale della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Paola Generali, di Assintel-Confcommercio, Andrea Simoncini, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, Guido Arnone, direttore della Direzione Innovazione Tecnologia e Digitale del Comune di Milano.