MONZA. TORNA IL CARNEVALE IN PIAZZA TRENTO

(mi-lorenteggio.com) Monza, 10 febbraio 2023 – Colorato, divertente e tutto dedicato ai bambini è il Carnevale 2023 che si svolgerà in Piazza Trento e Trieste per due weekend di fila, da sabato 18 febbraio a domenica 26.

Gli appuntamenti. Sabato 18 dalle 14 alle 19 è in programma lo show musicale “La famiglia Addams”: protagonista una “terrificante” auto elettrica abitata dai noti personaggi del celeberrimo film, pronti a regalare risate e caramelle. Sempre in Piazza Trento una postazione di Truccabimbi sarà a disposizione per colorare a tema i volti dei più piccoli.

Sabato 25 febbraio dalle 14 alle 19 sarà la volta di “Discovery”, il planetario scientifico mobile più grande d’Italia che offre ai più piccoli un’esperienza unica e immersiva nello spazio.

Domenica 26 dalle 14 alle 19 sarà la volta delle “Favole di sabbia”: un’occasione per entrare nella Case delle favole e ritrovare i racconti più amati attraverso l’arte della sabbia.

Da venerdì 17 a domenica 19 febbraio sarà allestito il mercatino regionale francese, che proporrà profumi, sapori e colori d’oltralpe, dai formaggi alle degustazioni di biscotti e cioccolato, uno spazio boulangerie, artigianato e spezie.

Da venerdì 24 a domenica 26 sarà la volta della Festa dei Balocchi, una mostra-mercato di prodotti di enogastronomia e artigianato con attività per bambini e famiglie.

Redazione