Festival di Sanremo 2022l3. Gli ospiti della serata finale e l’ordine di uscita dei big

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 11 febbraio 2023 – Tra gli ospiti della quinta serata Gino Paoli considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana, ci farà sognare in un medley di brani di vasta popolarità come «Il Cielo in una Stanza», «Che Cosa C’è», «Senza Fine», «Una Lunga Storia d’Amore». Sul palco anche Ornella Vanoni che, purtroppo, non ci regalerà una performance insieme a Gino Paoli come confermato già dalla direzione sanremese. Star della musica internazionale, i Depeche Mode. Sul palco anche Luisa Ranieri, che parlerà del successo della fiction Rai Lolita Lobosco. Dalla nave da crociera Costa Smeralda in collegamento Salmo. Durante la serata di sabato 11 febbraio la lettura del messaggio dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky accompagnato dal gruppo ucraino Antytila.

I 28 in gara saranno votati esclusivamente dal pubblico a casa. La classifica sarà stilata in una media con le votazioni precedenti. Le prime cinque canzoni saranno riproposte sul palco con una nuova votazione che non farà media con le precedenti. A decretare il vincitore una votazione mista: 34% Televoto, 33% Sala Stampa, 33% giuria Demoscopica. Chi avrà ottenuto la percentuale di voto più alta in questa singola votazione vincerà Sanremo 2023. Verranno proclamate anche le canzoni classificatesi seconda e terza oltre ai premi speciali.

Big in ordine d’uscita:

Elodie

Colla Zio

Mara Sattei

Tananai

Colapesce Dimartino

Giorgia

Modà

Ultimo

Lazza

Marco Mengoni

Rosa Chemical

Cugini di Campagna

Madame

Ariete

Mr.Rain

Paola & Chiara

Levante

LDA

Coma Cose

Olly

Articolo 31

Will

Leo Gassmann

gIANMARIA

Anna Oxa

Shari

Gianluca Grignani

Sethu