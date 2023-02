Lecco. Escursionista di 65anni scivola da sentiero, soccorso con le moto e l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) PASTURO (LC), 12 febbraio 2023 – La Stazione di Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, verso le ore 14:30 di oggi, domenica 12 febbraio 2023, è stata attivata della SOREU dei Laghi per il soccorso di un escursionista di 65 anni. L’uomo era scivolato sul tratto di sentiero che dal rifugio Antonietta, in località Pialleral, attraversa verso la località Pertusio. Due tecnici sono saliti in moto con il materiale sanitario primario, mentre un’altra squadra, di cui faceva parte anche un medico del Cnsas, è salita con un mezzo fuoristrada. Una volta raggiunto il paziente e stabilite le condizioni sanitarie, in accordo con la centrale è stato attivato l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Milano. L’escursionista è stato trasportato in ospedale in codice verde a Lecco.

V. a.