VALLE CAMONICA. SOCCORSO ALPINISTA IN VAL BAIONE, A BORNO SOCCORSI DUE SCIATORI

(mi-lorenteggio.com) VALLE CAMONICA (BS) – Attivazione oggi pomeriggio a Lozio per la Stazione di Breno del Soccorso alpino: in Val Baione, a una quota di 2000 metri, un alpinista ha riportato una probabile frattura a una gamba. Sul posto l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che lo ha raggiunto e portato in ospedale.

Altro intervento sulle piste di Borno, sempre in Valle Camonica. Due sciatori si sono scontrati, uno era illeso mentre l’altro ha riportato un trauma cranico. Immediato l’intervento della squadra del Cnsas, già presente in quanto stava svolgendo l’attività di soccorso piste. La centrale ha inviato l’elisoccorso di Brescia. Sul posto anche i Carabinieri di Borno. L’uomo è stato valutato e portato in ospedale con l’elicottero.

-Intervento oggi pomeriggio, domenica 12 febbraio 2023, per la Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Un uomo e una donna stavano facendo una passeggiata in località Garabiolo quando lui è caduto e ha riportato una sospetta frattura a una gamba. Hanno chiesto aiuto: la centrale ha mandato sul posto le squadre del Cnsas e l’elisdi Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato valutato e portato in ospedale. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

V. A.