Milano. Berlusconi all’uscita dai seggi: ‘Da premier non sarei mai andato da Zelensky’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 febbraio 2023 – Nel pomeriggio di oggi, il leader di Forza Italia, si è recato a Milano, in occasione delle elezioni regionali, nella scuola di via Ruffini per votare. All’uscita dal seggio ha dichiarato che: “Io a parlare con Zelensky, se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato, perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto. Quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore”.

“Per arrivare alla pace, il signor presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli: ‘È a tua disposizione dopo la fine della guerra un piano Marshall per ricostruire l’Ucraina’”.

Redazione