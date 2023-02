Laboratori, Truccabimbi e spettacoli di danza e musica coinvolgeranno grandi e piccini in due weekend ricchi di appuntamenti per festeggiare insieme la festa più divertente dell’anno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2023 – A CityLife Shopping District arriva “Carnaval Meravigliao” con due interi weekend ispirati e dedicati al colorato e appassionante carnevale brasiliano.

Sabato 18 e domenica 19 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 20.00, al Piano 0 – Fashion i bambini potranno partecipare a una serie di laboratori creativi dove potranno cimentarsi, insieme al personale specializzato che li guiderà nella realizzazione di originali maschere di carnevale, ad esercitare manualità, estro e fantasia. L’atmosfera si farà ancora più calda e festosa nei giorni di sabato 25 e domenica 26 febbraio, grazie ad una serie di spettacoli itineranti che invaderanno la Galleria commerciale.

Per chi deciderà di far tappa il 25 febbraio a CityLife Shopping District avrà l’occasione speciale di ascoltare dal vivo la voce delle più belle sigle dei cartoni animati. L’icona nazionale amata indistintamente da grandi e piccini: Cristina D’Avena. La cantante infatti sarà la Special Guest dello Shopping District e si esibirà dalle ore 18. 45 fino alle 19.30 sul palco della Food Hallal Piano 1.

“Sono onorata di potermi esibire in una location ricercata e trendy come quella all’interno della Galleria di CityLife Shopping District. Sono certa che, complice anche la frizzante atmosfera del carnevale e le molteplici attività organizzate all’interno dello Shopping District, il pubblico sarà ancora più entusiasta e numeroso.” È la dichiarazione di Cristina D’Avena, la cantante che il prossimo 25 febbraio sarà presente come Special Guest di CityLife Shopping District.

Nella stessa giornata, dalle 11.00 alle 20.00, sarà attiva al Piano 0 (anche nella giornata successiva di domenica 26 febbraio) una postazione Truccabimbi per un perfetto make-up di Carnevale da sfoggiare anche dopo con amici e parenti.

E a conclusione del fitto programma di eventi, domenica 26 febbraio (dalle ore 16 alle ore 20), per tutto il centro ci sarà una spettacolare esibizione danzante in tre differenti uscite programmate, alle ore 17, 18 e 19, dove ballerini brasiliani coinvolgeranno tutti i presenti invitandoli a danzare con loro lasciandosi trasportare dal ritmo delle tipiche musiche caraibiche che andranno a concludere gli eventi di Carnevale.

Due lunghi weekend di divertimento a CityLife Shopping District, con tante attività ed iniziative per celebrare insieme la festa più divertente dell’anno tra workshop, musica, balli e shopping.

