Lush si tinge di oro per la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2023 – Lush, brand di cosmetici freschi e fatti a mano, sostiene il lancio di Dexter’s Arc, una piattaforma di fundraising creata con il supporto dell’associazione Alice’s Arc, con l’obiettivo di raccogliere £500.000 da destinare alla ricerca senza sperimentazione animale sul rabdomiosarcoma. La bomba da bagno “Dexter’s Dragon’s Egg”, una versione in edizione limitata del bestseller Lush Dragon’s Egg, sarà disponibile sul sito e nei negozi italiani a partire dal 15 febbraio 2023 in occasione della Giornata mondiale

contro il cancro infantile. Il 100% del prezzo del prodotto (meno l’IVA che va allo Stato) sarà devoluto al fondo Dexter’s Arc per raccogliere fondi per la ricerca senza sperimentazione animale sul rabdomiosarcoma, un’area di ricerca relativamente nuova, gravemente sottofinanziata e in linea con la lotta ai test sugli animali che Lush

porta avanti da sempre.

Nel luglio 2022 la famiglia Constantine (co-fondatrice di Lush) ha perso Dexter Constantine-Tatchell, il suo “Maestro dei Draghi” di appena sette anni. Dexter ha combattuto con tenacia contro il rabdomiosarcoma, un raro tumore infantile poco conosciuto e per cui sono necessari fondi a sostegno della ricerca e delle terapie.

“Jack e io abbiamo il cuore a pezzi per la perdita del nostro dolce Dexter. Sarà sempre nei nostri pensieri e non smetteremo mai di sentire la sua mancanza. Siamo molto riconoscenti a Lush e a tutto lo staff che con “Dexter’s Dragon Egg” ha contribuito a dare visibilità e sensibilizzare maggiormente sui tumori pediatrici. Abbiamo ricevuto un sostegno immenso da parte di Lush e Alice’s Arc, che ha aiutato la nostra famiglia a raccontare la

storia di Dexter e creare maggiore consapevolezza sul rabdomiosarcoma dopo la sua scomparsa”. – Rachel, la madre di Dexter Constantine-Tatchell

Il brand inglese presenta il 15 febbraio in tutti i negozi e online, la bomba da bagno in edizione limitata Dexter’s Dragon Egg per finanziare la ricerca sul tumore infantile rabdomiosarcoma.





Dexter, Alice e tanti bambini come loro non hanno avuto la possibilità di crescere e vivere il proprio futuro perché le cure di cui avevano bisogno non erano disponibili. Per ricordare Dexter e tutti i bambini come lui, Lush sostiene il lancio di Dexter’s Arc: una piattaforma di

fundraising creata con il supporto di Alice’s Arc, un’associazione di beneficenza con sede in Inghilterra cheprende il nome da una bambina, Alice, che come Dexter ha lottato contro questo raro tumore infantile. I

fondi raccolti saranno destinati alla ricerca senza sperimentazione animale sul rabdomiosarcoma.

“Siamo molto grati a Lush e alla famiglia di Dexter per aver creato questa campagna a sostegno del lancio di Dexter’s Arc, dopo la tragica scomparsa di Dexter nel luglio dello scorso anno. Questa collaborazione ci permetterà di creare più consapevolezza sul cancro infantile e raccogliere fondi attraverso la vendita della

bomba da bagno dorata a forma di uovo di drago appositamente ideata per Dexter. Ci auguriamo sia solo l’inizio di una collaborazione duratura.

Dexter’s Arc è il sedicesimo “arco” creato assieme ad Alice’s Arc. È una piattaforma dove la famiglia di Dexter può raccontare la sua storia, raccogliere fondi e far sentire la propria voce affinché le cose cambino.

Il cancro infantile può colpire chiunque e la nostra missione per cambiare il futuro di chi riceve questa diagnosi ci unisce tuttə. Lavorando insieme, siamo più forti.” – Sara Wakeling, Co-Founder Alice’s Arc.

Potente e radiosa, la bomba da bagno Dexter’s Dragon Egg donerà un raggio di luce dorata a ogni bagno. Un’esplosione iniziale di frizzanti schiume dorate ricopre la vasca con coriandoli di carta di riso, per poi fare spazio a focosi vortici arancioni prima che il cuore d’oro d’oro si riveli e inondi la vasca di luccicanti scintilli.

L’olio essenziale di limone e l’olio essenziale di bergamotto siciliano creano un profumo straordinariamente rinfrescante per il momento del bagno, oltre a risollevare l’umore e ad aggiungere note frizzanti.

L’essenza assoluta di gelsomino rende la fragranza più profonda con il suo tocco floreale e avvolge in un abbraccio confortante.

L’intero ricavato delle vendite di questo scintillante uovo dorato (meno l’Iva che va allo stato) verrà devoluto a Alice’s Arc per finanziare la ricerca senza sperimentazione

animale sul tumore infantile radbosmiosarcoma. Per tutte le giovani vite che lottano per splendere.

Disponibile in tutti i negozi e online dal 15 febbraio.