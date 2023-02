Silvio Berlusconi assolto nel processo Ruby ter

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2023 – Silvio Berlusconi è stato assolto in primo grado dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo Ruby ter “perché il fatto non sussiste”. Cadono le accuse per tutti gli imputati, tra cui Karima el Marough e le altre ragazze ospiti delle serate di Arcore.”Sono stato finalmente assolto dopo più di undici anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili, perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da Magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte.” le parole di Silvio Berlusconi.