Il Comune di Milano aderisce alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita sostenibili promossa da Caterpillar

Milano, 15 febbraio 2023 – Luci spente per un’ora a Palazzo Marino domani, giovedì 16 febbraio. In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita sostenibili promossa da Rai Radio 2 con Caterpillar, la sede istituzionale del Comune di Milano resterà al buio dalle ore 19 alle ore 20.

La scelta di aderire anche quest’anno alla campagna “M’illumino di meno” è in linea con le azioni messe in campo dall’Amministrazione in tema di sostenibilità e ottimizzazione delle risorse energetiche, con l’obiettivo di diffondere e promuovere maggiore sensibilità tra cittadini e cittadine rispetto alle sfide ambientali per creare una comunità sempre più attenta e consapevole.

Un’adesione che si inserisce nella più ampia strategia adottata dal Comune di Milano per favorire comportamenti, azioni e buone pratiche che aiutino enti, imprese, famiglie e singoli cittadini e cittadine a contrastare il caro energia e nel contempo attuare comportamenti e abitudini capaci di tutelare l’ambiente, contrastare il cambiamento climatico e salvaguardare le spese.

Azioni diverse che si pongono in sintonia con gli obiettivi dal Piano Aria Clima, approvato dal Consiglio Comunale, e che hanno portato a ridurre di due ore il funzionamento degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali oltre che ad abbassare di un grado le temperature di esercizio dei medesimi impianti (fatta eccezione per realtà come ospedali, case di cura, scuole e asili etc.), nonché a favorire lo spegnimento delle luci negli stabili comunali quando non utilizzati.

In questi mesi, inoltre, è stato realizzato e promosso sia attraverso il sito ufficiale sia attraverso i canali social dell’Amministrazione un vero e proprio vademecum che propone una serie di buone pratiche, comportamenti e consigli indirizzati a sensibilizzare i milanesi ad un uso corretto ed efficiente dal riscaldamento e del condizionamento domestico nonché ad evitare gli sprechi domestici di acqua, gas e luce. Spazio anche ai suggerimenti per una mobilità più sostenibile e attiva oltre a indicazioni varie per attività commerciali, uffici e luoghi di lavoro sempre più attenti a non consumare inutilmente l’energia.

A tutto questo si aggiunge, in ordine di tempo, la partecipazione da parte dell’Amministrazione alla Green Food Week, iniziativa promossa da Food Insider che si svolge proprio all’interno della settimana di “M’illumino di meno” . Oltre a promuovere per tutta la settimana nelle scuole la campagna di sensibilizzazione sull’impatto ambientale delle scelte alimentari, domani, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, in tutte le mense scolastiche cittadine sarà proposto un menu senza carne e con prodotti il più possibile biologici e di stagione.