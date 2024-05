PALASHARP, SARDONE (LEGA): “LE OLIMPIADI DEL PD? MEDAGLIA D’ORO IN ABUSIVISMO E DEGRADO

DECINE DI CLANDESTINI INTORNO ALLA STRUTTURA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2024. “Sono stata in sopralluogo al Palasharp, ormai dal 2012 abbandonato al suo destino sotto le giunte di sinistra, e ho constatato una situazione di abusivismo e degrado per cui Pd e compagni vincono la medaglia d’oro per distacco. L’impianto, che sarebbe dovuto essere ristrutturato per ospitare le gare di hockey su ghiaccio femminile di Milano-Cortina 2026, è di fatto gestito da decine di immigrati clandestini che vivono sia nel tendone dove la comunità islamica di viale Jenner prega al venerdì sia attorno alla struttura. Si sono organizzati con tende da campeggio e materassi. Alcuni di loro mi hanno riferito che sono lì stabili da tre anni. Di recente è emerso che anche un terrorista, arrestato in metropolitana con un coltello, bivaccava al Palasharp. La pericolosità del luogo e l’assoluta indifferenza del Comune di Milano sono a dir poco preoccupanti. L’amministrazione non solo non è stata in grado di ridare vita allo storico palazzetto, perdendo cause e incassando sonori “no” dai privati, ma se ne è pure disinteressata al punto tale da lasciare che si trasformasse in una centrale dell’illegalità. Giusto ieri il sindaco Sala ancora ammetteva che il Comune non sa che strada intraprendere e che dopo anni di nulla ancora sta studiando il dossier Palasharp. Il quartiere di Lampugnano merita ben altro in termini di sicurezza e decoro urbano. Per fortuna che almeno grazie a Regione Lombardia le gare di Hockey, trasferite in Fiera, sono salve…”. Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale Lega.

In allegato foto della situazione all’interno dell’area