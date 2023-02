5 modi per risparmiare sui viaggi con Itabus nel 2023

Milano, 16 febbraio 2023 – Nata in Italia, Itabus rappresenta un’azienda specializzata nei trasporti su strada di passeggeri, che ha investito il proprio tempo al fine di garantire viaggi confortevoli, sicuri e convenienti. Allo stesso tempo si è posta l’obiettivo di offrire bus innovativi e rispettosi dell’ambiente.

Sono più di 3.700 i collegamenti assicurati in tutto il Paese, che si avvalgono di quasi 150 fermate. La flotta di mezzi è composta da 100 bus, distinti tra modelli monopiano e bipiano. A bordo è possibile usufruire della connessione WiFi 4G o 5G a banda larga. A conferma dell’attenzione nei confronti della viabilità, i mezzi utilizzati sono di categoria Euro 6D, ossia quella a più basso livello di emissioni.

1. Offerte speciali e codici sconto Itabus per risparmiare

Le persone in cerca di una valida alternativa ad auto e treno hanno in Itabus un servizio comodo e affidabile. Scegliere di spostarsi con uno dei suoi bus significa anche risparmiare grazie alle numerose promozioni presenti sul sito ufficiale. Tra queste ultime meritano di essere citate le offerte dedicate alle famiglie e ai giovani, oltre all’iniziativa conosciuta come “Prezzi Wow“, che consente di viaggiare a partire da soli 11,99€.

A rendere più convenienti gli spostamenti sono anche i codici sconto presentati da diversi portali specializzati. Un esempio è il codice sconto Itabus del 10% che permette di ottenere uno sconto del 10% sul totale del tuo ordine. Per applicarlo è sufficiente cliccare nella home page Itabus la scritta “Hai un promo code” e riportare il codice nello spazio presente.

2. La carta Itabus Member offre sconti fino al 20%

Tra le numerose offerte rivolte dall’azienda italiana agli appassionati di viaggi spicca l’abbonamento “Itabus Member”. Si tratta di un abbonamento nominale, con validità annuale a partire dalla data di attivazione, e che non prevede rinnovo automatico. Nel caso specifico, chi sottoscrive questo abbonamento può avvalersi di sconti che vanno dal 10 al 20%, validi su qualsiasi viaggio oggetto di prenotazione.

In aggiunta viene concesso uno sconto del 25% sui servizi di “selezione posto” e “bagagli aggiuntivi”. Infine, grazie a Itabus Member è possibile beneficiare del 10% di cashback. I vantaggi appena descritti sono estendibili anche a un accompagnatore. Altro punto di forza è l’assenza di limiti relativi al numero di viaggi effettuabili nei 12 mesi.

3. Risparmia fino al 30% viaggiando con la tua famiglia

Non sono poche le persone che si affidano a Itabus per raggiungere le località di vacanza, e spesso lo fanno muovendosi assieme alla famiglia. È proprio alle famiglie che si rivolge la promozione denominata “Special Family”. Ad aver diritto a uno sconto del 30% sono i nuclei familiari composti da un minimo di 3 e un massimo di 5 persone. Perché l’offerta sia valida è richiesta la prenotazione entro 5 giorni dalla partenza. Essendo soggetta a disponibilità limitata, è importante richiederla una volta decisa la meta del viaggio.

4. Sconto del 10% sui viaggi andata/ritorno

Un’altra iniziativa interessante di Itabus ha l’obiettivo di rendere più conveniente la prenotazione a chi necessita di viaggi di andata/ritorno. La “Promo Ritorno” offre la possibilità di comprare il biglietto di ritorno, purché sia acquistato assieme a quello di andata, ottenendo uno sconto del 10% sull’importo previsto. Una promozione da non sottovalutare, e che può variare a seconda del giorno di viaggio, del bus scelto e della tratta. L’acquisto è effettuabile sia online, servendosi dell’App Itabus, direttamente dal personale presente a bordo dei bus o nelle biglietterie poste in autostazione.

5. Coupon del 10% con la Carta Giovani Nazionale

Itabus, sempre attento ad andare incontro alle esigenze di chi desidera viaggiare come passeggero dei suoi bus, ha pensato anche a una promozione dedicata ai più giovani. In particolare, ha deciso di concedere un coupon del 10% a qualunque possessore della Carta Giovani Nazionale. Tale carta può essere richiesta dai residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

L. M.