(mi-lorenteggio.com) Pedrengo (BG), 17 febbraio 2023 – Brutto incidente per un ciclista 44enne, che intorno alle ore 16.00 di oggi, in via Giardini, mentre percorreva la pista ciclabile, che collega Pedrengo con Seriate, è precipitato da una scarpata, vicino al fiume Serio, facendo un volo di circa 6 metri, riportando una trauma all’addome e alla schiena. Il ferito, dopo esser stato soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gavezzeni di Bergamo.

V. A.