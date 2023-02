(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 21 febbraio 2023 – Soccorse 5 persone, nella notte, intorno alle ore 2.00, tra queste un bambino di 7 mesi, a Trezzano sul Naviglio in via Rosselli, 16, dove, 2 appartamenti, al 1º piano di una villa, sono stati avvolti dalle fiamme rapidamente. 6 squadre di vigili del fuoco al lavoro dalle 2, incendio spento, in corso le operazioni messa in sicurezza dell’area.

V. A.